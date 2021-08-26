富利康科技(6837)送件申請登錄興櫃。

富利康科技成立102年10月，主要產品為陶瓷纖維(觸媒)濾管製造及銷售，董事長為林莉芳，總經理為李漢中，目前股本為3.23億元，今年上半年合併營收為2.63億元，稅後盈餘為7521萬元，每股盈餘為2.35元。

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