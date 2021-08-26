《櫃買市場》富利康科技申請上興櫃 08:032021/08/26 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富利康科技(6837)送件申請登錄興櫃。 富利康科技成立102年10月，主要產品為陶瓷纖維(觸媒)濾管製造及銷售，董事長為林莉芳，總經理為李漢中，目前股本為3.23億元，今年上半年合併營收為2.63億元，稅後盈餘為7521萬元，每股盈餘為2.35元。 《汽車股》裕隆駛向電動車 續多元客戶、多元經營 海納百川》文創產業低迷 政府不應坐視(馮國豪) #富利康 #科技 #林莉 #櫃買市場 #興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 浦東機場染疫 空運費率飆漲 04:102021/08/26 財經要聞 林全曝去年購買BNT「內幕」 賣方很傻眼 14:382021/08/25 財經 《集中市場》神山大復活 三大法人買超184.79億元 15:252021/08/25 財經 類全委投資型保單夯 元大人壽：宜中長期投資 04:102021/08/26 財經焦點 《興櫃股》標案訂單認列助營運 全訊最快Q4中掛牌 08:202021/08/25 財經 散裝獲利王狂噴 7月竟意外虧損 超扯原因曝 05:162021/08/25 財經 瑞信論壇登場 喊台積700元 04:102021/08/26 財經要聞 八大行庫護盤 一周買超逾百億 04:102021/08/26 財經要聞 年化報酬率高達24.8％ 壽險業台股操盤王 國壽勝出 04:102021/08/26 財經要聞 百思買為年終銷售 備足庫存 04:102021/08/26 全球財經 《電機股》鈞興-KYH1每股賺4.34元 擬現增500萬股助越廠 17:412021/08/25 財經 財經熱門新聞 台積漲價效應 聯電、力積電明年漲定了 - 財經要聞 - 工商時報 漲價題材強強滾 15檔超威 - 財經要聞 - 工商時報 下月縮減QE 小心再殺一波！別管凱基哥 神秘大戶股票快跟上 - 要聞 美3.5兆美元預算藍圖 驚險過關 - 全球財經 - 工商時報 央行年會將登場 聚焦美QE退場 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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