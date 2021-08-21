克服西北惡劣天候 央視：解放軍發射2枚新型飛彈 10:032021/08/21 旺報 張國威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 解放軍火箭軍發射新型飛彈。取自央視新聞 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央視今天（21）日報導，近日，火箭軍常規導彈第一旅克服惡劣自然條件和複雜電磁干擾，在西北大漠快速反應，成功發射兩枚新型導彈，精准命中幾百公里外的藍軍多重防護陣地目標，有效癱毀藍軍防禦體系關鍵信息節點。 報導稱，此次發射成功拓展了火箭軍新質彈頭種類，提升了常規導彈多模精打、毀癱節點、融合抗擾、先遣破敵能力，有力提升火箭軍體系攻防水平。 CNN：阿富汗催動陸民族主義 官媒趁勢對台宣傳 名醫曝高端論文爭議 遭網軍出征 王鴻薇：代表「一件事」 #火箭軍 #央視 #發射 #新型飛彈 #西北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 公視美化李仙得 學者：價值錯亂 04:102021/08/20 政治要聞 蔡英文：保護自己 台灣唯一選項 04:102021/08/19 焦點要聞 許藍方爆吃人夫直播哭了 網揪2心機轟：正宮才想哭 22:502021/08/20 娛樂 大陸央企前7月淨利潤 年增1.12倍 12:512021/08/19 財經 實彈搶灘 大陸73集團軍高調演訓 04:102021/08/19 焦點新聞 時論廣場》阿富汗撤軍 拜習會恐難產（孫揚明） 18:562021/08/20 時論廣場 澎湖白沙鄉電信基地台發射塔火災 幸及時撲滅 20:392021/08/20 社會 本土＋6 陸疫情趨緩 南京機場重啟 04:102021/08/19 焦點新聞 拒絕在南海對陸示弱 大馬罕見展示海軍實力 18:032021/08/20 軍事 美前防長爆料 川普假戲拜登真做 美從阿富汗撤軍變爛劇 16:572021/08/20 軍事 中塔反恐演習 趙克志稱形勢不容樂觀 04:102021/08/19 產業財經 兩岸熱門新聞 蘇57殲20將進行雙座版升級 競爭成為首款超能力隱形戰機 - 兩岸 克服西北惡劣天候 央視：解放軍發射2枚新型飛彈 - 兩岸 - 旺報 社評／既然大陸崛起已是事實 - 焦點新聞 - 旺報 美考慮空襲被塔利班虜獲美軍裝備以防移交中俄 專家：他們沒興趣 - 兩岸 陸使館：巴基斯坦載陸人員車隊遭炸彈襲擊 1中方人員受傷 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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