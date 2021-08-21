央視今天（21）日報導，近日，火箭軍常規導彈第一旅克服惡劣自然條件和複雜電磁干擾，在西北大漠快速反應，成功發射兩枚新型導彈，精准命中幾百公里外的藍軍多重防護陣地目標，有效癱毀藍軍防禦體系關鍵信息節點。

報導稱，此次發射成功拓展了火箭軍新質彈頭種類，提升了常規導彈多模精打、毀癱節點、融合抗擾、先遣破敵能力，有力提升火箭軍體系攻防水平。