大陸央視新聞26日報導，中國商務部發言人高峰26日在例行記者會重申，敦促立陶宛從兩國人民福祉出發，立即糾正嚴重損害中國主權和領土完整的錯誤做法，為中立經貿合作創造有利條件。此外，在答覆中美經貿磋商進程問題時表示，中美經貿團隊保持著正常溝通。

商務部記者會上，有媒體問，很多立陶宛廠商開始擔憂他們將失去進入中國這個龐大市場的機會。

對此，高峰指出，中方再次敦促立方，從兩國人民福祉出發，立即糾正嚴重損害中國主權和領土完整的錯誤做法，為中立經貿合作，創造有利條件。

此外，高峰針對中美經貿磋商進程問題表示，今年前7個月，中美雙邊貨物貿易額同比增長40％，其中，中國自美進口同比增長50.4％對美出口增長36.9％。這充分表明兩國經濟具有高度互補性，雙方經貿合作符合兩國和兩國人民的利益。

高峰強調，中方始終認為，美方加徵關稅不利於中國，不利於美國，不利於世界經濟恢復。