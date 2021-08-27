國民黨主席江啟27日接受「趙少康觀點」專訪，訪問結束後兩人同穿戰鬥藍的T恤接受媒體訪問，同比戰鬥的手勢。（鄭任南攝）

國民黨主席江啟27日接受「趙少康觀點」專訪，穿著反萊豬的T恤走進電台。（鄭任南攝）

回鍋參選國民黨主席的前新北市長朱立倫喊出「沒有2022，就沒有2024」，爭取連任的現任主席江啟臣今天表示，2022與2024是相互連動、同步並行，如何設計公平公正、尊重黨意結合民意、穩定的總統初選制度非常重要。至於藍白競合，江說，此刻國民黨要先極大化自己的支持度，衝到30％以上再視狀況而定。

國民黨主席選舉熱戰，2022、2024選舉議題以及兩岸論述成為討論話題。江啟臣今天穿著「戰鬥藍」T恤接受「趙少康觀點」廣播專訪時表示，備戰2022年地方選舉之際，由於距離2024年總統大選只剩下2年多，彼此是同步發生、相互連動。

江啟臣強調，國民黨一定要記取2016、2020年敗選教訓，若能連任黨主席，將建立公正無私的總統初選制度，國民黨不能再因人設事，或黨主席陷入其中，造成制度不穩定，讓外界沒有信心，屆時不分區立委提名工作也將影響到選舉結果，不得不記取過去的教訓。

曾說2022義不容辭的江啟臣說，下屆黨主席的任務就是帶兵打仗，必須要有2022無論如何一定要贏的決心，被問到國民黨的民意支持度、藍白競合，江說，現在要先找回基本盤20至25％，國民黨自己要強，力拼衝到30％以上，屆時再視情況看如何與民眾黨合作；明年選戰透過提名人選、政策主張來吸引中間選民的支持，再繼續往2024年大選推進。

被問到被對手質疑無法集結14縣市長能量，江啟臣不諱言地說曾經嘗試過，14縣市政府依據議題或地方需要連線獲得共識，但只要涉及到中央施壓、地方選民付託的工作，就會有壓力，即便2022贏回再多縣市，若2024無法重返執政，地方政府仍然會很辛苦。

談到兩岸關係，江啟臣指出，九二共識是模糊彼此不同意的地方，也就是主權爭議，兩岸如何展開交流才是當前最重要的事情，一直圍繞說不講各表是理由推託，根本就不是重點。而國民黨則不斷在內部、各政黨、美中、區域之間尋求平衡，這也是目前最艱鉅的任務與挑戰。