中職》「麟洋配」來了！ 25日蒞臨「全猿主場」開球 12:042021/08/21 中時 毛琬婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 王齊麟、李洋25日為樂天桃猿開球。（樂天桃猿提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 樂天桃猿21日公布，甫打下東京奧運羽球男雙金牌的「麟洋配」王齊麟／李洋將在25日蒞臨「全猿主場」，擔任賽事開球貴賓。 「麟洋配」合拍至今才兩年多，合拍首場國際賽西班牙羽球大師賽就奪冠，今年初兩人在泰國曼谷舉辦的2場泰國公開賽，以及2020世界羽球巡迴賽年終賽連續3場奪冠，風光拉出15連勝，前進東京克服小組賽首戰就吞敗的劣勢，最終奪下台灣首面羽球奧運金牌。 「台灣大丈夫です」系列第一彈就將邀請王齊麟和李洋蒞臨開球，將在8月25日蒞臨全猿主場擔任賽事開球貴賓，為中華職棒投出好球。 中職》兄弟簽約5球員 呂彥青獲2.5年複數年合約 #中華職棒 #CPBL #樂天桃猿 #王齊麟 #麟洋配 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 警界人事大地震！119名高階警官調動名單曝光 11:222021/08/20 社會 中職》布魯斯接一軍投教 敲定江少慶25日先發戰兄弟 18:052021/08/19 體育 中職》悍將中學主題日周末登場 林昀儒、楊勇緯蒞臨新莊開球 12:122021/08/21 體育 中職》繼舉重女神郭婞淳之後 東奧銀牌湯智鈞25日為悍將開球 18:382021/08/20 體育 有潛力成為綜藝大哥大姊！10大網友超看好的台灣新生代主持人 09:282021/08/21 娛樂 麟洋迷刷起來！土銀舉辦抽獎 可抽獨家簽名球拍 13:562021/08/20 財經 NBA》苦等兩年終圓夢 綠軍明年辦賈奈特球衣退役 09:032021/08/21 體育 NBA》洛齊爾4年9700萬鎂留黃蜂 外線進球數聯盟第5 08:092021/08/20 體育 《時來運轉》主筆室－【德甲】兩大前鋒瘋狂進球 多特蒙德拜仁慕尼黑可順利獲勝 09:072021/08/20 體育 史話》歐陽聖恩專欄／中共臥底無所不在： 熊向暉（二） 09:312021/08/21 兩岸史話 《時來運轉》運彩狂送逾800萬 麟洋神手抽出幸運兒 15:472021/08/20 體育 超市集點換購 天后出招 04:102021/08/20 時尚消費 大陸人看台灣》這項運動讓台灣有「拿不完的冠軍」 08:012021/08/20 兩岸徵文 體育熱門新聞 MLB》沙胖稱讚大谷翔平 最羨慕他這一點 - 體育 NBA》馬克蓋索重返湖人仍未定 米爾沙普來攪局 - 體育 中職》悍將中學主題日周末登場 林昀儒、楊勇緯蒞臨新莊開球 - 體育 MLB》印地安人痛宰天使 張育成、大谷同場敲安 - 體育 NBA》擋不住新冠疫情？七六人無預警解雇17名員工 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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