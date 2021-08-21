樂天桃猿21日公布，甫打下東京奧運羽球男雙金牌的「麟洋配」王齊麟／李洋將在25日蒞臨「全猿主場」，擔任賽事開球貴賓。

「麟洋配」合拍至今才兩年多，合拍首場國際賽西班牙羽球大師賽就奪冠，今年初兩人在泰國曼谷舉辦的2場泰國公開賽，以及2020世界羽球巡迴賽年終賽連續3場奪冠，風光拉出15連勝，前進東京克服小組賽首戰就吞敗的劣勢，最終奪下台灣首面羽球奧運金牌。

「台灣大丈夫です」系列第一彈就將邀請王齊麟和李洋蒞臨開球，將在8月25日蒞臨全猿主場擔任賽事開球貴賓，為中華職棒投出好球。