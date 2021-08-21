近期馬來西亞疫情復發後，讓全球晶片生產陷入停滯，大陸的汽車產業也連帶遭殃。大陸汽車業人士預計，8月至9月汽車行業減產或將達到200萬輛，這樣的晶片荒或將持續到2022年春季。

21世紀經濟報導指出，近期英飛淩、意法半導體等公司在馬來西亞的工廠先後封閉停產，儘管8月18日意法半導體中國宣布，其麻坡（Muar）工廠的一個部門在8月16日進行隔離後，已於8月18日重啟運作。但大陸汽車產業界還是難解憂慮。

博世（中國）投資有限公司執行副總裁徐大全表示，「考慮到員工感染以及隔離中的員工數量，產出的恢復短期應該還是滿足不了大陸8-9月的需求，缺口仍然巨大。」有大陸車企建議，應儘速調研馬來西亞疫情對汽車產業的影響。

報導稱，截至8月9日，全球因晶片短缺導致的汽車減產損失已達585.3萬輛，其中北美和歐洲地區損失最大，分別為187.4萬輛和174.6萬輛，其次是中國大陸，達112.2萬輛。

知情人士表示，因為長期的「缺芯」，目前市面上已無晶片現貨可掃，接下來大陸汽車生產也會受到較大影響，8月至9月行業減產或將進一步達到200萬輛，而這樣的晶片荒或將持續到2022年春季。