麗清(3346)今天召開股東會，會中承認2020年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，決議配發每股現金股利0.16元，現金配發率100％。並進行董事補選(含一席獨立董事)，董事袁祝平擔任、獨立董事由陳國賢擔任。

麗清2020年全年合併營收為43.46億元，上半年受到新冠肺炎封城影響，但大陸新車銷售市場回升，主要客戶華域視覺、大茂偉瑞柯、廣州小糸在疫情後拉貨回溫，全年營收逆勢成長5.15％，因運費上漲與新建廠房致使費用增加，加上提列信用減損，稅後淨利0.12億元，每股盈餘0.16元。

麗清今年第2季受到觀音廠閒置產能損失、部分訂單運輸與原物料成本增加、晶片缺料影響出貨，導致單季在損平邊緣，稅後淨利0.03億元：累計上半年稅後淨利0.48億元，每股盈餘0.53元。

展望今年第3季，進入傳統汽車產業暑休淡季，雖然新車銷售市場持續成長，尤其能源車需求，根據中國乘聯會統計資料今年前7月新能源車累計銷售量達122.9萬輛，年增2.1倍，但終端客戶受到車用晶片短缺問題仍猶在，恐將影響今年下半年營收表現。若晶片供給緩解，有望提升下半年營收動能，力拚優於上半年。