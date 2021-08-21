中國駐阿富汗使館今發佈安全提醒稱，在此非常時期，為切實保護自身安全，請在阿富汗中國公民更加嚴格遵守伊斯蘭教風俗習慣，特別注意在公開場合著裝、餐飲等不要犯忌。

中國駐阿富汗使館續稱，當前新政府尚未成立，社會秩序尚未恢復，違法行為頻發。喀布爾機場等地仍較為混亂。請大家遠離危險地區，加強自身防護。