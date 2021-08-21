陸駐阿富汗使館：請在阿中國公民更嚴格遵守伊斯蘭教風俗習慣 21:342021/08/21 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國駐阿富汗使館。（環球時報） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國駐阿富汗使館今發佈安全提醒稱，在此非常時期，為切實保護自身安全，請在阿富汗中國公民更加嚴格遵守伊斯蘭教風俗習慣，特別注意在公開場合著裝、餐飲等不要犯忌。 中國駐阿富汗使館續稱，當前新政府尚未成立，社會秩序尚未恢復，違法行為頻發。喀布爾機場等地仍較為混亂。請大家遠離危險地區，加強自身防護。 比照北約 日韓盟國 拜登：台灣受攻擊 美會防衛！美高層官員立即澄清 對台政策不變 葛來儀質疑拜登口誤 頭條揭密》塔利班缺錢急需國際承認 陸有雙重壓力須特別謹慎 #中國駐 #使館 #阿富汗 #中國公民 #伊斯蘭教 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸使館：巴基斯坦載陸人員車隊遭炸彈襲擊 1中方人員受傷 10:072021/08/21 兩岸 陸民巴基斯坦再遇襲 陸使館證實1人受傷 12:382021/08/21 國際 頻遞橄欖枝 秦剛強調中美合則兩利 04:102021/08/21 產業財經 拜登：台灣若遭入侵 美國會做出回應 04:102021/08/21 財經要聞 美國北約加緊救人 近3萬人急撤阿國 04:102021/08/21 話題觀察 無人機與夜視鏡 塔利班繳獲美戰爭寶貝 讓華府傷透腦筋 13:212021/08/21 軍事 「俾路支解放軍」稱對恐襲陸車隊負責 昔策畫攻擊陸駐巴領館 12:492021/08/21 兩岸 時論廣場》美國投資台灣最划算（王欽） 17:122021/08/21 時論廣場 拜登提名美前次卿勃恩斯出任駐中大使 曾挺台參與WHA 06:302021/08/21 國際 職業外交官伯恩斯被提名美駐華大使 外媒分析：過去10年罕見 12:232021/08/21 兩岸 海陸權消長的三個815 04:102021/08/21 時論廣場 兩岸熱門新聞 對抗中俄新戰機 美升級版F35將改進惠普135發動機 - 兩岸 職業外交官伯恩斯被提名美駐華大使 外媒分析：過去10年罕見 - 兩岸 廣東首例海上涉黑案揭祕：百餘人欺壓漁民 壟斷海上交易20多年 - 兩岸 世界海拔最高 那曲至拉薩高速公路今通車 車程縮短一半 - 兩岸 暴雨致302人死亡陸中央追究 鄭州書記：誠懇接受調查 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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