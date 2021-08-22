根據央視引用阿富汗哈馬新聞社當地時間21日報導，塔利班高級成員艾哈邁杜拉·瓦西克當天表示，塔利班沒有組建臨時政府或過渡政府的計畫，將直接組建一個能被阿富汗各方接受的包容性政府。

瓦西克表示，儘管塔利班接管喀布爾已經近一周的時間，但僅任命了一些省長、市長和保護總統府的特殊部隊人員，目前塔利班正在同阿富汗其他各方展開密集會談。

報導指出，阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾已經從坎達哈省返回喀布爾，正在舉行塔利班內部會談以及同其他方的會談。

瓦西克表示，他對儘快組建一個包容性政府持樂觀態度。