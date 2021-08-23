中美晶(5483)上周隨大盤重挫，單周跌幅約5％，中美晶今將參加櫃買中心舉行的業績發表會，市場期待法說行情加持。早盤中美晶隨大盤走揚，表現優於大盤。
中美晶上半年合併營收為332.35億元，年增9.6%；營業毛利112.53億元，年增8.8%；營業淨利82.75億元，年增6.9%；每股純益6.11元，改寫歷史次高。中美晶持有的環球晶(6488)、兆遠(4944)、朋程(8255)、宏捷科(8086)與台特化等轉投資的金雞母，都是深具成長潛力的事業。隨著COVID-19疫苗接種的普及，綠色能源計畫又重新啟動，如德國政府預計於2030年前將再生能源佔總發電量的比例提高到65%，將帶動其太陽能發電量達到2020年的3倍。中美矽晶亦透過德國子公司-專業太陽能板製造商Aleo Solar GmbH掌握此契機。中美晶是在2014年5月由旗下子公司旭泓全球光電以2歐元收購德國太陽能模組廠Aleo，這樁收購案是台灣太陽能產業首見的海外模組廠收購。中美晶希望透過Aleo將集團的全方位產品於歐洲地區進一步推廣深耕，並就地服務顧客的需求。
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