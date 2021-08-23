針對非洲豬瘟病毒走私肉品案，警政署連夜清查。刑事局副局長鄧學鑫今天說，經查相關流向涉及22個縣市、1338處所，昨天共清查374處，並發現6件可疑肉品，均依規定送驗。

非洲豬瘟中央災害應變中心22日表示，首度查獲含非洲豬瘟病毒走私肉品，總量逾71公斤，由於此案是自越南透過空運快遞輸入，當局目前正在追查上下游廠商。

警政署今天上午舉辦「查緝走私非洲豬瘟肉品」聯合聲明記者會，鄧學鑫表示，此案是由新北地檢署指揮雲林縣警察局斗六分局和新北市警察局海山分局於18日所執行的搜索行動，於新北市新莊區一間倉庫查獲走私菸品和肉品一批。

鄧學鑫說，經檢驗發現上述走私肉品疑呈現非洲豬瘟陽性反應，且全案經搜索過後，發現這批不明走私肉品已發送出去。

根據警政署統計資料，走私肉品流向涉及全國22個縣市、多達1338個處所。

鄧學鑫表示，警政署昨天已經要求刑事局和各縣市警察機關展開相關中、下游偵查工作，統計至22日深夜12時整，共清查374個處所。

其中，包括5間小吃店、49間商鋪、228處住家和92 處其他處所，共發現6件可疑越南走私肉品案件，相關食品都已依規定送驗。

警政署資料顯示，這6案分別為基隆市查扣月餅兩個、待檢驗；南投縣查扣肉鬆8公斤、待檢驗；花蓮縣兩案，各查扣1件肉品約300公克和1件生肉5包（共約2500公克）、待檢驗；台東縣查扣麥片1包、不明液體5 小瓶、待檢驗；澎湖縣查扣肉乾製品7包、待檢驗。

鄧學鑫指出，其他尚未清查的964個處所，將於今、明兩天完成所有查扣動作，若有可疑或不法來源物品，將依法查扣送驗，後續會再對外說明。

警政署表示，將持續請各縣市警察機關偕同衛生、農業單位派員針對本案犯嫌的上、中、下游通路全面共同清查所轄處所，並清查相關肉品來源，若為越南非法進口者，將依「動物傳染病防治條例」報請所轄地檢署查扣肉品並依法偵辦。（編輯：張銘坤）1100823