居家植人注意 質感盆器出清中 16:532021/08/29 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 居家植人注意 質感盆器出清中。(圖/林欣儀傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫後不少人開始當起綠手指，其中多肉植物簡單搭配可愛盆器便能可愛加倍，是不少新手熱愛種植的品項。若你是多肉愛好者那你絕不可錯過這個消息，多肉設計品牌「有肉 SUCCULAND」店內將重新改裝，因此9月1日至26日於店內舉辦為期一個月的「改裝絕版品出清」活動，內容包含多樣盆器、周邊產品，除可享門市限定價外，還有滿額贈禮，居家植人們可不要錯過了。 本土暴增13例 新北三峽1傳9家庭群聚感染 新北甲類營業場所 14家安檢不合格 #盆器 #可愛 #多肉 #錯過 #店內 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 韓國WiC發明大賽台灣勇奪24金 名列世界第二 03:162021/08/28 生活 美式速食控必衝 3品牌推潮流炸雞聯名 吃喝都滿足 21:202021/08/28 生活 台南修繕志工助弱勢修屋 黃偉哲幫刷油漆、安裝住警器 15:222021/08/29 生活 米可白上衣挖洞辣露小背心 涼爽賣餅被媽嫌穿太露 09:372021/08/29 娛樂 心痛奪命 溫差變化為誘發主因 04:102021/08/29 焦點要聞 9月1日將開學 學童快上臉書看這影片 09:012021/08/29 寶島 牙周病患染新冠 死亡風險增8倍 04:102021/08/29 焦點要聞 魚丁糸賣萌耍寶宅家克難拍MV 04:102021/08/28 娛樂新聞 大陸人看台灣》旅行台灣 漫無目的又自由自在（上） 06:492021/08/28 兩岸徵文 新北三峽家庭群聚釀9人確診 陳時中：不會修改用餐指引 15:142021/08/29 生活 信義房屋活歷史汪耀崇 不放棄就能贏 09:002021/08/28 財經 生活熱門新聞 三峽家庭群聚一家10人確診 CT值全超過30 - 生活 本土暴增13例 新北三峽1傳9家庭群聚感染 - 生活 新北群聚確診足跡曝光 遍及白沙灣、大遠百、藏壽司 - 生活 在美打2劑BNT返台仍確診 年輕人足跡超廣橫跨6縣市 - 生活 電風扇扇葉選幾片的最好？台電曝1關鍵：這樣買最省電 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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