疫後不少人開始當起綠手指，其中多肉植物簡單搭配可愛盆器便能可愛加倍，是不少新手熱愛種植的品項。若你是多肉愛好者那你絕不可錯過這個消息，多肉設計品牌「有肉 SUCCULAND」店內將重新改裝，因此9月1日至26日於店內舉辦為期一個月的「改裝絕版品出清」活動，內容包含多樣盆器、周邊產品，除可享門市限定價外，還有滿額贈禮，居家植人們可不要錯過了。