22日最新統計，東南亞地區新冠染疫者已超過931萬，而每日新確診人數近8.2萬，低於21日約9.1萬。不過越南卻相反，疫情急遽升溫，目前大批軍警已進駐胡志明市，該地正在執行有史以來最嚴格封城令。

東協雖然傳染到病毒人數減少，但疫歿者卻有增無減。22日增2,549人死亡，比21日的2,400人還要多，該區因新冠病毒死亡總數已達約20.6萬人。

同時，在越南每日新增1.13萬新病例，以及687位死亡，累計病例共達34.8萬，死亡總數為8,277例。22日，在越南最大城市胡志明市，大批民眾聚集在百貨公司或大賣場內排隊等結帳。因為，從23日起，一般百姓都得強制待在家中，街上來自各方的軍警也已有序地部署好。越南希望這次超嚴格封城令，能將新冠病毒從這座擁有1300萬人口的城市給趕出去。

越南大部分的群聚案例是在集中在南部地區，胡志明最多近4200例，平陽省近3800例和同奈省的849例。越南政府表示，加上新感染人數的話，當地新冠總病例約為34.8萬，而因病死亡共計8,277 人。

至於還在軍事政變的緬甸，繼續延長實施社交禁令至8月底。目前，緬甸幾乎所有學校單位都關閉，不過，緬甸央行，以及銀行業者不在此令之內，可以開門營業。

不過，全球投資人最擔心的還是，東協地區許多原物料與零組件產品斷鏈情況會更加惡化，進而侵蝕到整體營運。