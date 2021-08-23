自助洗衣店出借場地吵鬧直播 巡邏警到場勸導

北市士林區延平北路5段某自助洗衣店黃姓負責人，22日出借場地給3名DJ開直播，現場聚集20多人，但因音響聲音太吵、燈光絢麗，引起巡邏員警到場關切，圍觀民眾見狀立即散去，並無任何不法行為，警方將查訪周遭鄰居，了解是否有人認為太吵，警方將依社會秩序維護法裁罰店家。

黃姓負責人將洗衣店打造成夜店風，並播放動感音樂，昨天將場地借給他人直播，引發網友趕到現場觀看，現場聚集約有20、30人。

警方到場後立即勸導，提醒防疫相關規定，若因為音樂太大聲，影響鄰居安寧，將涉犯妨害安寧，違反社會秩序維護法，黃以及DJ也都同意改善，在晚上10點以前關閉音響、燈光。而黃則說，並不是常態，洗衣店都有依防疫規定，進行實聯制，管控出入人數以及佩戴口罩。

警方表示，將詢問附近鄰居，是否有妨害安寧的情事，現場是否有違反防疫規定，將函詢市府衛生主管機關釐清是否有群聚。