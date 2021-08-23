台南市政府為爭取中央振興5倍券商機舉辦台南購物活動，市長黄偉哲23日宣布，將整合轄內各商圈、觀光工廠、百貨公司、量販店、飯店旅宿等業者推出優惠方案，鼓勵民眾將5倍券留在台南消費，還將送出Lexus及TOYOTA油電車等大獎，歡迎全台民眾到台南旅遊消費。

黄偉哲表示，第11屆台南購物節不僅可以買到台南好物，還有大獎獎不完。今年為回饋消費者，不但有Lexus及TOYOTA油電車，也有台南在地的宏佳騰智慧電動機車，希望能吸引大家前來台南參與購物節，感受在地的台南人情味，尤其歡迎大家利用5倍券來場台南疫後健康行。

經發局長陳凱凌說，去年台南購物節發票登錄金額突破66.7億，比2019年的20.8億元足足增加3倍多，帶動整體經濟效益更超過400億元；今年因防疫考量，除將舉辦第一屆台南直播主選拔賽，也以全城購物1＋1的概念推出多種優惠促銷活動，藉由輔導實體店家數位轉型與培養具台南特色的直播主，將台南的各項特色推薦給全台民眾，希望今年的發票登錄金額能突破30億元的目標。

市府指出，2021台南購物節正式起跑，消費者只需憑2021年8月23日起至2022年2月10日間營業稅設籍於台南店家所開立的發票，或於台南好物與台南便利送網站上消費，憑發票或序號即可至2021台南購物節活動官網（https：／／tainanshopping.tw）登錄抽獎，單筆發票最多可獲100組抽獎序號，獎品總價值超過400萬元，歡迎全台民眾共襄盛舉。