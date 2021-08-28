「夏日秋瘋-西拉雅吃冰節」28日於玉井熱鬧登場，台南市長黃偉哲到場宣傳台南美食景點。（台南市府提供／劉秀芬台南傳真）

「夏日秋瘋-西拉雅吃冰節」28日於玉井熱鬧登場，今年因防疫，活動現場不能讓民眾吃冰，改用闖關遊戲讓參加民眾各自到店家吃冰。（台南市府提供／劉秀芬台南傳真）

最早完成通關領到芒果禮盒的洪小姐，一家4口提早熟悉街道商店圖，買了果乾、布丁等美食，順利完成任務。（劉秀芬攝）

炎炎夏日吃碗清涼冰品最過癮，西拉雅國家風景區管理處「夏日秋瘋-西拉雅吃冰節」28日於玉井熱鬧登場，台南市長黃偉哲到場宣傳台南美食景點，歡迎大家到玉井品嘗芒果冰、玩闖關，還能把芒果乾禮盒帶回家；黃偉哲更現場加碼提供5輛腳踏車給活動抽獎，希望暑假的尾聲全家大小都玩得盡興。

黃偉哲表示，天氣熱就是要吃冰，感謝西拉雅國家風景區管理處能舉辦這麼好的活動，把許多山區的活動串聯在一起，來玉井吃一碗冰，然後去左鎮看化石館，再去山上花園水道博物館逛逛，晚上就到江南渡假村住一晚，明天再繼續玩，這樣的行程就蠻不錯的，那這麼好的活動市府一定盡全力來協助。

吃冰節提供報名民眾每組300元消費券，共有50組，在玉井老街進行食字路口闖關，享受芒果冰並完成九宮格兩條連線後，便可獲得精美的芒果乾禮盒。

早上10點半在西拉雅國家風景區管理處處長許主龍揮旗下，參加活動的大小朋友們興高采烈的出發闖關，其中有很多來自外縣市的朋友，很高興能上網搶到名額，一名來自嘉義沈姓民眾說，雖然她們只搶到2個名額，還是揪了8個好友一起來玉井玩。

許主龍表示，隨著國內疫情慢慢趨向穩定，希望藉由此次活動讓民眾體驗玉井芒果冰的美好滋味，也為地方促進觀光，拉抬商家人氣與打造知名度，以帶來疫情逐步解封後的人潮，並宣傳最好吃的芒果冰就在台南玉井，歡迎大家在炎熱的夏秋季來西拉雅吃冰消暑，一同享受芒果冰的酸甜美味。

此外，西拉雅國家風景區管理處近期也於臉書粉絲專頁推出一系列的網路活動，除了9月2日前於本次吃冰節活動貼文留言抽芒果乾禮盒外，9月13日至10月3日到玉井地區吃冰拍照上傳到指定貼文，就有機會抽中住宿券、芒果乾等精美好禮，還有市長黃偉哲加碼贈送的5輛腳踏車。