據全美企業經濟學家協會（NABE）最新調查，超過半數受訪經濟學家認為，聯準會（Fed）刺激經濟的強度過大，與春季調查的結果大相逕庭，是疫情爆發來首見，反映出對美國通膨升溫的憂慮日增。

接受NABE調查的經濟學家，52％表示Fed「刺激過頭」，3月調查時有此想法的受訪者僅占26％。

經濟學家對Fed寬鬆政策的反應出現一百八十度大轉變，歸因於美國經濟自春季以來強勢反彈，通膨率隨之飆升。

美國第二季（4-6月）國內生產毛額（GDP）季增年率6.5％，直到8月初還在迅速擴張。但伴隨經濟成長噴發的是通膨率急劇攀高，創2008年來最大升幅。

企業提供的貨品和服務趕不上顧客的需求，勞力與原物料普遍短缺，是造成供不應求的一大原因，缺工缺料導致新車、二手車、雜貨等產品價格大漲。

但Fed官員認為，這波物價上漲明年之前會消退，通膨年率料回到疫情前2％以下的趨勢。

大多數經濟學家認同Fed的說法，但58％接受NABE調查的經濟學家指出，通膨率高居在Fed2％目標之上的情況，會一路持續到明年，這樣的風險還是很大。

受調經濟學家大多預期在今年結束前，Fed就會著手減碼QE（量化寬鬆），削減購債規模。但他們認為直到明年年底，Fed都不會有升息動作。

不過NABE這份最新調查，並未詢問經濟學家關於Delta變種病毒的影響。Fed對Delta病毒的衝擊愈來愈憂心，2位資深官員表示，Delta病毒可能會改變Fed對於何時該縮減購債的看法。

7月時Fed領導人大多同意，應在今年年底前開始縮減QE，但這樣的共識是成形於Delta病毒變為主要威脅之前。

NABE調查還顯示，79％受調經濟學家指出，企業應要求員工在返回辦公室前先接種疫苗。另有69％受訪者認為，聯邦政府應為公民製作標準文件，作為他們打過疫苗的證明。