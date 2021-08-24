墨西哥石油公司（Petroleos Mexicanos）今天表示，該公司在墨西哥灣南部營運的離岸石油平台昨天發生火災，造成5名工人喪命、6人受傷，墨國石油生產減少約1/4。

墨西哥石油公司執行長羅梅洛（Octavio Romero）在記者會上表示，火災是在平台員工進行保養維修時發生，目前仍在繼續搜尋失蹤員工，平台已暫停運作，125座油井也已停擺，日產量因此減少約42萬1000桶。

墨西哥石油公司打算在25日前恢復這座設施與連接井供電，之後恢復油氣生產。羅梅洛表示，尚未估算這起事件對墨西哥石油公司月產量與出口的衝擊。

債台高築的墨西哥石油公司安全紀錄參差不齊，過去發生多起重大意外，造成數十人喪生。

羅梅洛表示：「沒有缺乏投資的問題，沒有缺乏資源的問題，石油產業就是風險產業，我們有發生意外，但數字上來說少於前幾年。」（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1100824