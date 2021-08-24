27歲林姓男子今（24日）上午9時許，騎乘重型機車行經新北市中和區中和路、往永貞路方向，疑因擦撞過馬路的17歲曾姓少年自摔，導致他頭部挫傷、脖子也遭不明物體割傷大量出血。（翻攝）

疑擦撞過馬路行人 重機騎士自摔大量出血

27歲林姓男子今（24日）上午9時許，騎乘重型機車行經新北市中和區中和路、往永貞路方向，疑因擦撞過馬路的17歲曾姓少年自摔，導致他頭部挫傷、脖子也遭不明物體割傷大量出血，送往雙和醫院急救，詳細車禍原因待進一步釐清。

據悉，曾姓少年當時正要跨越馬路，林姓騎士發現時閃避不及擦撞後自摔，少年手部擦挫傷，但林男傷勢嚴重，頭部挫傷、脖子遭不明物體割傷出血，現場血跡斑斑，警消獲報將他送往雙和醫院急救，正調閱周圍監視器進一步釐清車禍原因。