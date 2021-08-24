疑擦撞過馬路行人 新北重機騎士自摔大量出血 12:332021/08/24 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 27歲林姓男子今（24日）上午9時許，騎乘重型機車行經新北市中和區中和路、往永貞路方向，疑因擦撞過馬路的17歲曾姓少年自摔，導致他頭部挫傷、脖子也遭不明物體割傷大量出血。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 27歲林姓男子今（24日）上午9時許，騎乘重型機車行經新北市中和區中和路、往永貞路方向，疑因擦撞過馬路的17歲曾姓少年自摔，導致他頭部挫傷、脖子也遭不明物體割傷大量出血。（翻攝） 疑擦撞過馬路行人 重機騎士自摔大量出血 訂閱影音： 中時新聞網 27歲林姓男子今（24日）上午9時許，騎乘重型機車行經新北市中和區中和路、往永貞路方向，疑因擦撞過馬路的17歲曾姓少年自摔，導致他頭部挫傷、脖子也遭不明物體割傷大量出血，送往雙和醫院急救，詳細車禍原因待進一步釐清。 據悉，曾姓少年當時正要跨越馬路，林姓騎士發現時閃避不及擦撞後自摔，少年手部擦挫傷，但林男傷勢嚴重，頭部挫傷、脖子遭不明物體割傷出血，現場血跡斑斑，警消獲報將他送往雙和醫院急救，正調閱周圍監視器進一步釐清車禍原因。 新店深夜又傳炮響 疑「煙火哥」羈押期滿復出 離奇 台中角頭「要命小方」妻撞3車翻覆 抽血尿遁落跑 #擦撞 #自摔 #曾姓 #過馬路 #大量出血 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 偷車竊嫌遇鷹眼所長 自撞分隔島狼狽落網 11:412021/08/22 社會 角頭妻撞3車送醫 躲酒測尿遁開溜 04:102021/08/24 社會新聞 Maggie Q肉搏米高基頓10小時 《刺客密令》真摔真打拳拳到肉 16:012021/08/23 娛樂 喀布爾機場爆槍戰 美、德軍介入 04:102021/08/24 話題觀察 「要命小方」妻撞車尿遁落跑身影曝光 兒推輪椅離開醫院 11:482021/08/23 社會 南市新營金華路長榮路道路優化有感 04:102021/08/22 焦點要聞 國小組長想戒毒轉交男友保管 男友以500元轉賣遭逮 11:012021/08/22 社會 中性選民大增 游盈隆：民進黨防疫神話破滅 09:232021/08/24 政治 越南移工酒駕車禍 慘賠33萬一年做白工 12:042021/08/23 社會 今年彎道事故死傷累計544人 警籲當心眩光路段 15:252021/08/23 社會 連晨翔《燕雲台》被戳瞎、宮刑 造成「永久性傷害」 18:202021/08/23 娛樂 社會熱門新聞 交作業用摔的還咬人 女老師與小三童互毆下場超慘 - 社會 難忘伴遊妹滋味 噁男1年後竟威脅「無馬外流」再約戰 - 社會 花蓮豐濱天空步道火燒山 火舌山壁竄出直升機灌救 - 社會 台南嬤孫離奇車內亡 高大成揭恐怖死因：求救也來不及 - 社會 生日成忌日 柴山失蹤婦人詭異樹藤纏身死亡遭尋獲 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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