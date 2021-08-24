受隔夜那斯達克收漲破記錄激勵，24日日股在軟體銀行與晶片相關類股，以及運輸族群也來助陣下，日經指數收27,732.1點，漲237.86點或0.87%。同時，東證指數收1,934.2點，漲19.06點或1%。

在輝瑞BNT正式獲美國食藥局(FDA)批准，並成為首支拿到藥證的新冠疫苗後，市場歡欣鼓舞，認為全球疫情將出現有效控制。美股3大指數全面收紅外，那斯達克收盤時也創下新高紀錄。大和證券認為，美國正式核准輝瑞BNT，日股也跟著上漲，市場對景氣快速復甦樂觀其成。不過，日股目前的漲勢能維持多久，還是要看當地新冠病毒的發展性而定。

目前，日本疫苗接種率仍然落後於其它已開發國家，同時，變種病毒也正考驗著日本醫療系統。繼日前東奧結束後，東京正在舉辦帕奧活動。

有全球科技新創公司投資大金主之稱的軟銀，上漲1.53%。至於晶片相關類股在美國費城半導體收高後也上漲。晶片製造設備廠東京威力科創漲2%，半導體測試設備業者愛德萬測試，也漲1.58%。

運輸業者也不落人後上漲3.55%，其它如鋼鐵與航空公司分別漲2.76%與3.14%。

在宣布釋出新股消息後，工業材料製造商昭和電工狂瀉9.63%，立刻成為日經指數表現最差的一檔。另外，三葉機車跌5.73%，光學業者奧林巴斯也跌2.67%。