王道銀行(2897)今日正式簽署「赤道原則」(Equator Principles, EP)，成為國際組織赤道原則協會的一員，為全球第124家簽署赤道原則的金融機構。未來王道銀行將依循赤道原則的風險管理標準，檢視專案融資業務的環境與社會面向潛在風險，以落實永續金融。

赤道原則為國際金融機構採用的一套風險管理框架，用以協助金融機構鑑別、評估和管理一定金額以上專案融資業務可能產生的環境與社會風險，透過提供金融機構執行專案融資業務時，應善盡的盡職調查和監控規範，協助機構做出負責任的風險決策。

王道銀行自2015年起，即將赤道原則精神納入專案融資及企業授信中，將企業客戶是否善盡環境保護、誠信經營、風險管理等永續相關議題列為授信風險評估項目。為了進一步落實責任授信，王道銀行除了簽署赤道原則之外，該行為台灣首家通過B型企業認證的金融機構，今年更於企業社會責任委員會之下設立綠色金融小組，逐步推展責任授信與責任投資相關舉措。