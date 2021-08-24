新光金(2888)今天召開法說會，針對避險前經常性收益率由2019年4.1％，降至去年3.65％，今年上半年則是降至3.08％，新光金認為，今年經常性收益下滑幅度將收斂，到明年底可望持穩。而上半年股市不錯，但因為債券利率上揚影響，債券暨債券ETF等投資部位評價反映利率走低，金融資產帳上未實現虧損63億元；另一方面，避險成本持續下降，上半年降到2.05％，下半年台幣若無太過強勢，避險成本可望達到2％的目標。

新光金上半年合併稅後淨利為136.2億元，年成長74％，每股盈餘1.04元。合併股東權益較前一季底提高7.2％，至2,480.4億元，每股淨值為18.60元。

子公司新壽因投資收益提升及負債成本持續改善，上半年稅後淨利84.9億元，年成長77.8％。新壽持續推動外幣保單及價值型商品銷售，以獲取穩定利差、維持新契約價值利潤率並累積CSM，初年度等價保費為85.3億元，上半年初年度保費為219億元，年減49.8％；外幣保單銷售金額達168.7億元，佔初年度保費比重77％，負債成本較2020年下降4 bps至3.79％。

至6月底，總投資金額3兆2063億元，不動產占比6.8％，投報率4.9％；擔保放款占比1.3％，投報率1.7％；保單借款占比3.4％，投報率5.5％；國外股票占比1.2％、國外固定收益62.6％，合計投報率3.8％；國內固定收益占比11.2％、國內股票占比7.5％，合計投報率4.5％；現金占比6.1％，投報率0.2％。

2021年上半年投資收益603.58億元，年增8.4％，上半年股票實現利益超過120億元，整體年化投資報酬率為3.84％，優於去年全年平均3.69％，避險前經常性收益率為3.08％。

子公司新光銀行上半年提存前獲利41.1億元，年成長3.7％，上半年合併稅後淨利30.6億元，年成長3.4％。財富管理收入12.9億元，銷售動能來自基金，手續費收入年增46.6％。

放款餘額6,892.9億元，年初至今成長5.5％，主要因房貸及其他消貸放款年初至今分別成長8.3％及9.3％；存款餘額年初至今增加8.4％，為9,869.2億元。

受惠資金成本控管得宜，存放利差較前一季提升2 bps至1.67％；但受債券殖利率下滑及存放比下降影響，淨利差較前一季減少1 bp至1.24％。資產品質良好，逾放比較前一季下降1 bp至0.18％，呆帳覆蓋率自前一季712.77％上升至732.24％。