銅箔基板廠台燿(6274)前7月合併營收為120.65億元，年增7.04%，傳統旺季來臨，終端市場需求穩定，台燿有機會依循往年趨勢，今年下半年業績比上半年好，美系外資最新報告重申台燿「買進」評等，今天外資也買超力挺，激勵台燿股價收高。

下半年是銅箔基板產業傳統旺季，台燿營收持續攀升，7月合併營收達19.28億元，年增24.99%，創下單月歷史新高，累計前7月合併營收為120.65億元，年增7.04%，從往年趨勢來看，台燿今年下半年營運可望優於上半年。

美系外資報告指出，伺服器佔高端CCL市場很大一部分，這將使已經很強勁的高端CCL市場成長更加強勁，2022年CCL供應需求狀況將進一步收緊，高端CCL 2021年到2025年複合年成長率達15%，看好台燿將因Eagle Stream平台需要更快的連接速度以獲得更好的計算效率而受惠，以及公司在交換機市場(400/800G)領先地位，重申台燿「買進」評等，目標價維持上看150元。