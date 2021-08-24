日本馬自達汽車公司、大陸重慶長安汽車（長安汽車）以及中國第一汽車（中國一汽）今（24）日發布聯合聲明，三方已同意組建一家新的合資企業，出資比重分別為馬自達47.5％、長安汽車47.5％以及中國一汽5％。

聲明指出，待相關政府部門批准後，長安馬自達將變更為由三方共同出資的合資企業，一汽馬自達將變更為由馬自達及（新）長安馬自達共同出資的合資企業，（新）長安馬自達將承繼長安馬自達和馬自達的相關業務。

該聲明指出，未來三方將最大程度優化在中國合資企業的業務結構及運營模式，以更好地滿足中國市場日益增長的需求。

據路透報導，在中國這個全球最大的汽車市場，馬自達的銷量遠遠落後於其他日本汽車製造商。它去年在中國售出21萬4574輛汽車，低於2019年的22萬7750輛。豐田汽車、本田汽車和日產汽車在2020年在中國的汽車銷量均超過100萬輛。