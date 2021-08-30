路透引述消息人士透露，中國國家外匯管理局近日對部分商業銀行和企業進行調研，以了解人民幣匯率波動加大對企業業務的潛在影響，並就企業對「匯率風險中性」管理預案情況進行調查。

消息人士表示，調研包括匯率曝險部位在不同行業中具體感受，避險工具的運用效果；還涉及面對人民幣雙向波幅加大情況下的承受能力、業務結構的優化調整，以及是否建立了以風險中性為原則的經營策略。

另一位消息人士稱，接受調研的銀行需要提供代客端的相關業務情況說明，以及如何為企業客戶提供對沖外匯風險的服務。

不過消息人士強調，調研並非只針對人民幣匯率面臨貶值而進行，而是屬於「全面性」的調研，並再次提及「風險中性」理念。

參與調查的消息人士指出，該調查不同於銀行的例行季度問卷。這與2014年和2016年進行的調查類似，要求受訪銀行提供如何管理企業預期，以及如何幫助企業客戶對沖外匯部位的細節。