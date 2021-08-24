保七逮躲山林通緝犯，循線救回保育類野生動物。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

保安警察第七總隊第八大隊獲報，有人於高雄巿杉林區獵捕一級保育類食蛇龜，伺機販賣以換取金錢，23日會同高雄旗山警分局及屏東林管處共同前往查緝，果真在一處私有工寮查獲台灣瀕臨絕種的一級保育類野生動物「食蛇龜」5隻。

警方指出，同仁23日拂曉出擊，於杉林區一處私有工寮查獲1名毒品通緝犯與5隻食蛇龜，而調查後發現，食蛇龜為陳姓嫌犯住家後方山區獵捕，嫌犯每天以蝸牛及生雞肉飼養於籠子內，陳訊後解送橋頭地檢歸案，並將一級保育類食蛇龜送至屏東科技大學收容安置，後續將擴大追查收購食蛇龜集團，全案依涉嫌野生動物保育法函送橋頭地檢偵辦。

食蛇龜屬於臺灣一級保育類野生動物，並且為本土唯一的陸棲性淡水龜，在生態保育中具有維護自然平衡及生物多樣性的重要功能，民眾切勿非法獵捕、宰殺 ，違者恐涉野生動物保育法，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣二十萬元以上一百萬元以下罰金。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！