為協助身心障礙者自立，鼓勵各界支持優先採購，台中市政府社會局24日除透過線上市政會議宣傳，發放中秋節型錄，邀請台中市議會民政委員會與信望愛潭子小作所身障學員一起製作鳳梨酥，以行動表達對身障朋友的支持，期望今年總銷售量突破5萬盒。

潭子小作所學員阿珍較缺乏自信，老師為了讓阿珍安心，一直陪在旁邊，鼓勵阿珍一起學習，慢慢提升自信心後，阿珍搓揉麵團和包覆餡料的動作愈來愈上手。信望愛表示，最初從搓饅頭開始訓練，評估學員的意願和能力，老師除了在一旁示範，也會手把手地教導。

社會局長彭懷真表示，身心障礙朋友最需要的是讓他們能有尊嚴、沒有障礙的自立生活，疫情期間許多活動取消，社福單位收入銳減，中秋節訂單是優先採購機構團體重要經濟來源之一，希望民眾多多捧場，以實際行動支持身障朋友製作的產品。

市議會民政委員會表示，鳳梨酥禮盒是信望愛今年新加入優先採購的產品，從製作到包裝都由身障學員親手製作，符合衛生食品檢驗標準，口味與品質也不輸市面上的糕餅；除了鳳梨酥，信望愛也推出手工皂禮盒，送禮或自用防疫都合宜。