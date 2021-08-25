近期因恆大地產負面新聞頻傳，引發投資人對於中國房地產債券是否將再發生違約事件感到擔憂，導致亞洲高收益債券價格劇烈變動，並於6至7月下跌，直到8月初開始止跌反彈。

富達亞洲高收益債券基金經理人夏苔耘表示，若拆解7月亞洲高收益債指數表現，利差大幅擴張主要集中在恆大地產本身，連帶影響B等級評等債券之指數利差擴張約達500bps，若去除恆大則擴張僅約300至400bps；而信評較佳之BB等級債券，利差擴張幅度則相對有限，僅小於100bps。

夏苔耘表示，由此推論，近期震盪僅為個別公司波動，並未造成系統性風險，而債券本身的信用體質仍是影響債券價格表現的重要依據，因此進行投資時，選債的重要性再度被突顯，而適度分散投資，不過度偏重單一企業，則是另一個投資重點。

此外，對於恆大地產及整體中國大陸房地產業，富達投資團隊持續保持謹慎樂觀，持續看好整體中國大陸房地產業。首先，恆大持續配合中國大陸政府三道紅線政策積極降債，可望循序漸進解決其流動性緊縮問題；第二，評估三道紅線政策將持續帶動房地產企業操作槓桿，有助嘉惠企業信用體質改善，預期市場將呈現短空長多狀態；第三，中國大陸政策限制發債，使得中國大陸房地產境外美元債發行量銳減，且其債券卻因評價而處於相當便宜的位置，預期持續強勁的投資需求，可望使技術面獲得有力的支撐。

夏苔耘補充，從總體政策方面評估，中國大陸央行7月份意外全面降準，顯示中國大陸政策仍將適時調控，以支撐經濟成長，同時緩解投資人上半年對於央行過度緊縮的疑慮；從財政政策方面來看，市場預期下半年中國大陸可望加速核發於上半年停滯之地方政府特殊目的發債額度，以增加其基礎建設的投資，預期將能注入成長動能。

不僅如此，歷史資料顯示，亞洲高收益債總報酬長期呈現持續上揚的趨勢，即使歷經快速下跌，通常於3至5個月內就能完全漲回來，並且回復上升趨勢。因此，對於中長期投資人來說，每當市場下跌期間通常皆為不錯的買點。

此外，從目前趨勢來看，亞洲高收益債市已於7月底開始顯示觸底跡象，8月至今持續反彈，且相較於今年以來創下低點的美國高收益債殖利率4.66％，以及新興市場高收益債殖利率5.86％，目前亞洲高收益債殖利率仍在8.08％水準，收益率為主要固定收益資產中最高，相對更吸引投資人。