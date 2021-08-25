陸軍裝甲584旅拂曉戰備偵巡 17:092021/08/25 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 裝甲584旅今日拂曉執行戰備偵巡訓練。軍聞社提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸軍裝甲584旅今日執行戰備偵巡訓練，聯兵營官兵依照訓練課目，於拂曉時分實施，磨練官兵在不同時空環境下，有效發揮作戰能量。聯兵營官兵在完成任務賦予及車輛檢查後，出動CM34八輪甲車，自營區出發進入城鎮實施戰術機動，並於抵達目標位置後，進行人員下車戰鬥演練。 根據軍聞社報導，擔任甲車駕駛的陳下士指出，此次訓練任務是在天色尚昏暗時出發，光線所造成的視覺落差，考驗著駕駛的技術及精神專注力。 陸軍六軍團戰車衝落邊坡 車內2人急撤離 營舍遭撞出大洞 陸軍戰車滑落邊坡 2官兵輕微挫傷 #陸軍 #裝甲 #584旅 #拂曉 #戰備 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸軍副司令賀政上尉兒酒後鬧事遭處分 九月中旬前須退伍 11:402021/08/25 政治 大貨車撞爛瀝青車翻覆1人傷 佳冬戰備道北上封閉 09:032021/08/23 社會 東部戰區宣布 台灣西南、東南方軍演 04:102021/08/18 產業財經 陸軍司令明赴金門 追思八二三金門戰役 23:012021/08/22 政治 軍方祭大刀 陸軍副司令兒酒後辱警記兩大過汰除 11:402021/08/25 社會 軍紀又出包 離譜上校偷搬庫房2箱戰備口糧 監視器全都錄 08:052021/08/23 社會 2021臺南關子嶺溫泉美食節9月登場 火王爺燈車夜巡線上報名將開跑 14:422021/08/24 生活 無人機與夜視鏡 塔利班繳獲美戰爭寶貝 讓華府傷透腦筋 13:212021/08/21 軍事 台東雲端旅展 邀國際客疫後相見 04:102021/08/24 地方新聞 實彈搶灘 大陸73集團軍高調演訓 04:102021/08/19 焦點新聞 全員都要被「扒光」 英挑戰者戰車的這天終於到了 19:272021/08/21 軍事 政治熱門新聞 振興好康！這2地「普發現金」 22縣市加碼最新整理一次看 - 政治 李四川突曬12張照「求一件事」 感動3千網友 - 政治 立委離婚藏不住 他與女演員秘婚 也因財產申報曝光 - 政治 近5成民眾樂見蔡英文打高端 游盈隆發現一件事 - 政治 作家打高端後死亡 彭文正痛喊「早看穿政府」：為什麼不聽我的話 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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