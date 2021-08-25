陸軍裝甲584旅今日執行戰備偵巡訓練，聯兵營官兵依照訓練課目，於拂曉時分實施，磨練官兵在不同時空環境下，有效發揮作戰能量。聯兵營官兵在完成任務賦予及車輛檢查後，出動CM34八輪甲車，自營區出發進入城鎮實施戰術機動，並於抵達目標位置後，進行人員下車戰鬥演練。

根據軍聞社報導，擔任甲車駕駛的陳下士指出，此次訓練任務是在天色尚昏暗時出發，光線所造成的視覺落差，考驗著駕駛的技術及精神專注力。