玉山杜鵑營地大火造成大水窟森林延燒超過79公頃、林木被害面積超過22公頃，南投地方檢察署偵查發現肇事者NCC前專委喬建中等5人涉嫌違法砍伐林木生火，於今(25)日以違反森林法等罪嫌對5人提起公訴，並核算損害求償金額新台幣2.2億餘元。林務局表示，法院已裁定准予假扣押，但因4930萬的擔保金無編列此項公務預算，已陳報行政院希望能同意調整經費籌措支付。

林務局指出，玉山杜鵑營地大火肇事者自述不慎踢倒爐火引起火災，經南投地方檢察署檢察官科技偵辦，並率南投縣政府消防局、保七總隊及林務局嘉義林管處同仁實地進行火災原因調查，歷經三個月，今日偵查終結並指出肇事者違法砍伐森林主產物及撿拾枯損樹枝生火所致。南投地方檢察署以違反「森林法」第52條第1項第4款結夥二人以上竊取森林主產物，以及同法第53條第3項失火燒燬他人之森林等罪嫌提起公訴，還指因肇事者一己之私，造成高山森林生態浩劫，且犯後意圖滅證及掩飾犯行，建請法院從重量刑。

林務局表示，由於預計求償金額甚鉅，為防肇事者脫產，林務局7月底完成金額核算後即向南投地方法院聲請假扣押保全程序，並於8月10日獲法院裁定准予假扣押，只是需先向法院支付其所裁定之4930萬元的擔保金，但林務局並無編列此項公務預算，目前已陳報行政院希望能同意調整經費籌措支付，今南投地檢署已正式起訴肇事者共5人，林務局將隨即提起附帶民事訴訟。