最新數據顯示，美國第二季國內生產毛額（GDP）季增年率由初值6.5％小幅上修至6.6％，而上周初領失業救濟人數雖略增至35.3萬人，但仍接近疫情爆發以來的低點。美國政府鬆綁防疫、消費者支出攀升，帶動經濟逐步復甦，但Delta變種病毒仍是經濟與勞動市場的最大威脅。

美國勞工部26日公布數據顯示，上周（21日止）初領失業救濟人數經季調後約35.3萬人，較前周（14日止）上修後的34.9萬人增加4千人，亦高於分析師預期的35萬人。

較能反映勞動市場現況的初領人數四周移動平均值，上周跌至36萬6500人，創下疫情爆發以來新低。前周續領人數從287萬略減至286萬人。

商務部數據顯示，美國第二季GDP季增年率修正值為6.6％，延續首季GDP季增年率6.3％的穩健成長趨勢，但不如預期的6.7％。近幾周以來，許多經濟學家基於疫情復燃擔憂而調降本季GDP與全年經濟預測。