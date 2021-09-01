澳洲統計局1日公布第二季國內生產毛額（GDP）季增0.7％，雖然高於市場預估的季增0.5％，但明顯低於第一季往上修正後的季增1.9％。

由於經濟成長速度在因疫情而封城之前已出現放緩，因此外界預期澳洲本季GDP將季跌2％到3％之間，甚至可能超過3％。