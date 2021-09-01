澳洲Q2 GDP季增0.7％ 遠低於Q1成長幅度 20:542021/09/01 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲統計局1日公布第二季國內生產毛額（GDP）季增0.7％，雖然高於市場預估的季增0.5％，但明顯低於第一季往上修正後的季增1.9％。 由於經濟成長速度在因疫情而封城之前已出現放緩，因此外界預期澳洲本季GDP將季跌2％到3％之間，甚至可能超過3％。 雙創18個月來新低 陸8月製造業PMI擴張縮至50.1 非製造業PMI更跌至47.5 估第三季GDP增速不到6％ 瑞銀：陸年內將再降準 #季增 #GDP #澳洲 #遠低 #成長幅度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全球晶圓代工產值 連8季新高 04:102021/09/01 財經要聞 貨櫃三雄大跌半導體股走強 台股盤中力守季線之上 12:342021/09/01 財經 疫情害國旅負成長 產值少449億 04:102021/09/01 財經焦點 《產業》8月車市優於預期 9月銷售看增 13:262021/09/01 財經 竹縣人口10年增逾2成 全台之冠 04:102021/09/01 政治要聞 運費狂飆助攻 中遠海控H1淨利暴增31倍 04:102021/09/01 產業特刊 《鋼鐵股》大成鋼擬以43元現增3.5億股 15:422021/09/01 財經 IDC：全球今年上看13.7億支 蘋果手機出貨將增13.8％ 04:102021/09/01 財經要聞 《科技》去年DRAM模組營收增5％ 威剛重返全球第二 15:082021/09/01 財經 備好防疫小物放心上課去 04:102021/09/01 時尚消費 光學鏡頭族群急拉 台股早盤連三天坐穩季線 09:222021/09/01 財經 財經熱門新聞 暴賺2億一夕變慘賠107億 這上市公司竟稱：會計搞錯了 - 財經 後天這大事 直攻萬八爆點？他偷洩口風 - 財經 台灣家樂福才傳出售 他已搶先賣股套現237億 - 財經 基本工資調漲勢在必行 王美花：經濟部將提配套 - 財經 九月蘋果光 16檔先放閃 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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