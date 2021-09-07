聯強（2347）8月銷售動能強勁，自結合併營收達334億元，年增19％，同時9月市場熱度不墜，聯強樂觀預期第三季將可再度站上千億元大關，並挑戰歷史新高。

從事業部角度，元件業務、大陸、台灣資訊、印尼8月營收都有超過兩成以上的年增，其中元件、印尼達同期新高，台灣資訊更創下單月歷史新高紀錄。

從產品角度來看，商用市場穩步回溫，商用系統大幅成長61％，網路資安成長36％，雲端軟體也達到雙位數年增。

消費市場部分，宅經濟、電競相關產品依然保持強勁成長動能，年增近三成；智慧裝置因開發新產品、新市場有成，大幅成長71％。

聯強自結8月合併營收334億元，年增19％。依產品別，資訊商用產品8月營收89億元，年增32％；資訊家用產品8月營收129億元，年增4％，通訊產品營收11億元，年減14％，IC元件營收105億元，年增39％。

累計前八個月合併總營收2484億元，年增23％，其中，資訊商用產品666億元，年增24％，占比為27％；資訊家用產品928億元，年增8％，占比為37％；通訊產品98億元，年增12％，占比4％； IC元件792億元，年增49％，占比為32％。