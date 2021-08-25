桃園市政府交通局替府前停車場進行優化改善。（陳夢茹攝）

桃園市政府交通局替府前停車場進行優化改善，內部增加750盞節能照明、76部各式抽風導流設備等，讓以往停車場內最為人詬病潮濕悶熱的問題大幅改善，同時設置車牌辨識、剩餘車格導引、車位在席、電子收費等智慧設施，使民眾洽公時能友善環境。

交通局表示，府前停車場位於市府大樓正前方，是市民洽公時最主要的停車場所，2003年引進民間資源，全國首創以ROT模式進行大幅整修，使用迄今已逾17年，由於當年未導入自然風採光等設計，停車場易悶熱、潮濕陰暗的問題常為人詬病。

為此，交通局盤點停車場缺失後，2020年7月完成通風採光及停車設備活化，除了增加750盞節能照明、76部各式抽風導流設備外，更導入「智慧停車2.0」，設置車牌辨識、尋車、剩餘車格導引、車位在席、電子收費設施、電動汽機車充電專位、身障及女性友善車位等，是桃園第13個經活化的停車場。

桃園市長鄭文燦直呼，府前停車場經活化後，停車率提升14％，已來到77％，代表市民深深有感停車環境變得友善。他也提及，近來有傳出電動汽車充電車位遭長期占用的狀況，將檢討現行電動汽車免費充電政策，研議改為收費制，避免被長期占用，不過電動機車部分仍維持免費充電政策。

交通局指出，電動汽車充電車位遭長期占用的狀況，多數案例出現在蘆竹五福停車場，民眾在停車場租下月租停車位後，卻將車停在電動汽車充電車位上充電，遭其他使用者檢舉，因此已著手研議將原本免費的電動汽車充電政策改為收費制。