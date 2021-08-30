北市府編列預算委外評估大巨蛋權利金，副市長黃珊珊承諾今年8、9月完成，如今卻尚未開始議約，恐怕跳票。黃珊珊30日表示，因疫情關係稍微有延宕，將積極開會討論，盼在年底前完成議約。

市府編列350萬大巨蛋權利金評估費，今年3月委外廠商協助與遠雄議約，黃珊珊當時曾承諾8、9月完成，如今卻尚未開始議約。

黃珊珊今天指出，當時委外會計事務所已完成評估，府內開過幾次會，也有與遠雄討論，但因疫情關係僅開過3、4次會議，疫情趨緩後，將較積極的討論，希望在年底前完成議約。