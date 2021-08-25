鼎固-KY（2923）今（25）日召開董事會通過2021年上半年合併財報，受惠住宅項目銷售長紅，上半年獲利大躍進，稅後淨利達13.34億元、EPS達0.77元，優於去年。

鼎固今天召開董事會，通過上半年合併財報。累計合併營收達26.01億元，營業毛利14.89億元，稅前淨利17.95億元，本期淨利13.34億元，歸屬於母公司業主淨利為13.34億元，每股稅後盈餘0.77元，優於去年。

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