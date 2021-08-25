鼎固公布上半年財報 EPS達0.77元 19:562021/08/25 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鼎固-KY（2923）今（25）日召開董事會通過2021年上半年合併財報，受惠住宅項目銷售長紅，上半年獲利大躍進，稅後淨利達13.34億元、EPS達0.77元，優於去年。 鼎固今天召開董事會，通過上半年合併財報。累計合併營收達26.01億元，營業毛利14.89億元，稅前淨利17.95億元，本期淨利13.34億元，歸屬於母公司業主淨利為13.34億元，每股稅後盈餘0.77元，優於去年。 《港股》港股跌0.13％ 恆大汽車墜谷 新壽上半年保費收入 縮水近五成 #鼎固-KY #鼎固 #EPS #合併財報 #優於去年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《觀光股》雅茗H1每股賺0.51元 今起實施庫藏股 07:462021/08/25 財經 《半導體》營運穩健向上 京鼎1日填息 12:522021/08/25 財經 關注全球央行年會 美股開盤震盪 台積電ADR勁揚5％ 21:562021/08/25 財經 《電腦設備》蘋果NB新機發表 安力-KY下半年加分 08:202021/08/25 財經 快手Q2虧逾人民幣70億元 17:292021/08/25 財經 散裝獲利王狂噴 7月竟意外虧損 超扯原因曝 05:162021/08/25 財經 《鋼鐵股》增資股上市 東明-KY股價承壓 10:362021/08/25 財經 《金融股》華南金H1總資產＆淨值雙創高 17:072021/08/25 財經 「老B辦改建」身價翻倍 變身200萬俱樂部豪宅 16:562021/08/25 房市新訊 《證交所》8場KY股說明會 9月7日開跑 08:372021/08/25 財經 《觀光股》漢來美食決配息7元 賴宗成續任董座 12:522021/08/25 財經 財經熱門新聞 凱基哥被幹掉 長榮、陽明隔日沖黑手抓到了 - 財經 不怕客戶反彈？陸行之揭台積電錯估這件事 漲價補漏洞 - 財經 BDI飆上11年新高 百年航商鐵口直斷：航運大勢已定 - 財經 林全曝去年購買BNT「內幕」 賣方很傻眼 - 財經 英特爾超級電腦驚爆卡關 美出招預防尷尬場面 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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