台股加權指數26日開高在17177.39點，在漲價效應下，權王台積電（2330）股價開在601元，跳空大漲16元，並發揮母雞帶小雞效應，帶動台積電大聯盟及半導體類股齊步上漲，半導體類股成交占大盤比重近50％，台股早盤指數一度站回月線。

受到晶片業傳出整併及漲價消息、公債殖利率跳高激勵金融股、重啟概念股走強帶動，那斯達克指數、標準普爾500指數雙雙再創歷史收盤新高，惟傑克森洞央行年會在即、讓指數漲幅受限。

道瓊工業平均指數8月25日終場上漲0.11％（39.24點）、收35405.50點。

那斯達克指數上漲0.15％（22.06點)）、收15041.86點，創歷史收盤新高。

費城半導體指數上漲0.81％（27.16點）、收3372.55點，創8月9日以來收盤新高。

中信投顧指出，25日台股在美股助攻下，以200餘點紅K，順利突破半年線與「萬七」關卡，顯示目前多方對於盤勢走向掌握度更高，櫃買量價同步增溫拉大均線（半年線）乖離，且亦伴隨融資餘額連續回升，內資買盤快速回流，亦有助指數延伸本波反彈空間，台股或有機會縮短築底時間與震盪空間。

不過，25日量能下滑幅度稍大，短線觀望氛圍相對濃，而電子指數彈升強度明顯落後大盤，資金輪動能否順利轉由電子核心族群主導，尚待觀察，預期近日台股有出現較大震盪機會。

操作上延續逢高汰弱策略，選股上仍以下半年較無基本面雜音且跌深電子股為主，而後續觀盤重點，可注意短彈高點17045壓力，「萬七」支撐攻防表現，以及成交量能不宜退三大指標。