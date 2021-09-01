自從Fed主席鮑爾在上周五，高「鴿」一曲之後，美股立即響起一片「漲」聲，欣欣向榮並創歷史新高。而台幣也自從那天起，已經連續四天走升，創兩個月的高點，而外資也很聽話，連續四天大幅買超台股近800億，國際熱錢通通被趕進來買台股。

所以，當內資、大戶和眾多的散戶當沖客，還在為上周五開始上路的當沖警示新制擔憂的同時，這個資金缺口恰巧就被外資的熱錢補上，台股才能在成交量萎縮時，依舊能成功上漲反彈千點的原因，所以目前的台股，就像外資在打「一個人的武林」。可以說是幸運，但也可以說是可惜，因為若沒有當沖政策的變動，內外資能同心協力買台股，台股是有可能跟上美股創新高的位階，直接突破萬八的。

不過主管機關立意良善，實施當沖警示新制來降溫當沖投機現象，現在就等更多股市利多，讓內資慢慢回來台股了。而筆者認為，下一個台股大利多，就在本周五晚間8點半，美國8月非農新增就業人數即將公布，這數據將決定Fed縮減購債的真正快慢，若比市場預期要低，那股市將繼續往上衝高。

筆者也大膽推測，這次的非農就業人數會比預期差，可能低於90萬人，甚至低於80萬人，原因就是Delta病毒帶來的疫情，比想像中的更嚴重，美國單日確診新增高達28萬人，已經逼近1月的高鋒；加上，最新美國消費者信心指數創6個月的新低，更代表疫情的衝擊相當大，若真如筆者所料，美元指數會走更低，台幣會繼續升值，外資會再進來買更多的台股，權值股、金融股、IC設計股等類股，漲勢將會更為驚人。

但台股也不能只由外資捧上天，只動高價股，內資必須進場歸隊，重新加熱中小型股票的人氣，台股的大多頭才能走得久，否則，當外資因系統性風險轉而賣超，而內資又不在，那台股就會真的往下跌，無人撐盤，引起股市恐慌。總之，本周五的非農就業數據是非常關鍵的數據，決定全球股市與台股的大行情，一起拭目以待。

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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