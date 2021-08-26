周三亞洲天然橡膠期貨漲跌互見，其中日本橡膠收跌，終止連2漲，因日本COVID-19 病例不斷增加，恐導致醫療系統不堪重負，日本政府將擴大緊急狀態至另外8個縣，總數高達到21個縣，引發獲利回吐，大阪期膠轉跌，而上海期膠則因少量空頭回補，終場小漲作收，其中大阪OSE交易所指標12期貨跌0.3%，報每公斤216.6日圓；新加坡SICOM-RSS3 9月期貨跌0.1%，報每公斤189.8美分，上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨漲0.3%，收於每噸13430元人民幣。
亞洲現貨市場漲跌互見，其中泰國橡膠RSS-3曼谷FOB跌0.3%，報每公斤63.35泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB跌0.09%，報現貨價每公斤175.45美分。
分析師表示，隨著對美聯儲刺激措施逐漸減少，投資人的擔憂有所緩解，而全球股市上漲，提振市場的情緒好轉，亦支撐了下跌空間。(商品行情網)
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