由大陸商務部發布的《海南自由貿易港跨境服務貿易特別管理措施（負面清單）（2021年版）》於今（8／26）日起施行，這也是大陸跨境服務貿易領域首張負面清單。
海南跨境服務貿易負面清單統一列出了國民待遇、市場准入、當地存在、金融服務跨境貿易等方面對於境外服務提供者以跨境方式提供服務（通過跨境交付、境外消費、自然人移動模式）的特別管理措施，適用於海南自由貿易港，地域範圍為海南島全島。
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由大陸商務部發布的《海南自由貿易港跨境服務貿易特別管理措施（負面清單）（2021年版）》於今（8／26）日起施行，這也是大陸跨境服務貿易領域首張負面清單。
海南跨境服務貿易負面清單統一列出了國民待遇、市場准入、當地存在、金融服務跨境貿易等方面對於境外服務提供者以跨境方式提供服務（通過跨境交付、境外消費、自然人移動模式）的特別管理措施，適用於海南自由貿易港，地域範圍為海南島全島。
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