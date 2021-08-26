洛杉磯檢方表示，有「A片皇帝」之稱的美國成人片男星朗傑瑞米（Ron Jeremy）因涉強暴或性侵21名女性，今天被正式起訴。
朗傑瑞米自1970年代以來拍過超過1700部性愛成人影片，在業界多年來一直是刑事罪指控對象。
2020年6月，他被控強暴3名婦女及性侵另一名女性，他在洛杉磯法院出庭時，引發新一波的指控。
洛杉磯郡檢察官賈斯康（George Gascon）今天表示，這些指控最早可回溯至1996年，涉21名年齡介於15 歲至51歲的受害者。
朗傑瑞米先前在推特（Twitter）上聲稱自己是「無辜的」，否認所有控訴；她一旦被定罪，將面臨終生苦牢。
現年68歲的朗傑瑞米拍攝過的知名成人電影，包括「深喉嚨續集」（Deep Throat II）以及John Wayne Bobbitt Uncut等。他蓄著鬍子的特徵，使他成為A片界最為大眾熟悉的面孔之一。但近年他性侵傳言不斷，早被業界列為拒絕往來戶。
他的律師高法柏（Stuart Goldfarb）否認所有指控，堅稱他的客戶「不是強暴犯」。
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