《商情》料食用油供應趨緊 大馬棕櫚油續漲 12:012021/08/26 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美國中西部及南美地區天氣炎熱，市場擔心影響作物生長，加劇全球食用油供應緊縮問題，進而帶動馬來西亞棕櫚油早盤延續前一日漲勢，但因大馬8月1日至25日棕櫚油出口較上個月同期下降約13%而限制漲幅。 今日(8/26)馬來西亞衍生產品交易所(BMD) 11月棕櫚油期貨早盤上漲22馬幣，或約0.6%，至每噸4386馬幣（約1045.3美元），(商品行情網) 《商情》競爭油品強 支撐大馬棕櫚油漲逾1％ 《國際產業》越南平陽工業區敲警鐘 新潛在染疫者恐5萬起跳 #全球 #棕櫚油 #供應 #大馬 #馬來西亞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《傳產》鎳價止跌回升 不鏽鋼有望續漲 11:102021/08/26 財經 《國際油價》庫存下降 美油期貨續漲逾1％ 09:452021/08/26 財經 《集中市場》月線保不住 三大法人賣超161.31億元 15:252021/08/26 財經 《類股》鋼市Q4看旺 鋼鐵股硬起來 10:362021/08/26 財經 《生醫股》馬光營運H2＞H1 除息首日無力 11:102021/08/26 財經 《興櫃股》永豐實3策略拓版圖 評估銷進東協可行性 16:502021/08/26 財經 瑞信論壇登場 喊台積700元 04:102021/08/26 財經要聞 汽車半導體供應鏈 博世籲改革 04:102021/08/26 全球財經 村田、佳美工陸續因疫停工… 日系鋁電廠醞釀調漲 04:102021/08/26 財經要聞 《商情》供應緊縮 PVC反彈至一個月高點 14:002021/08/26 財經 《金融》金融科技股回檔修正 中長線買點現蹤 16:332021/08/26 財經 財經熱門新聞 台積電漲價成受害者？晶片一哥聯發科重傷 - 財經 - 工商 三星又嗆聲！稱GAA技術領先台積電 現實數據大打臉 - 財經 下月縮減QE 小心再殺一波！別管凱基哥 神秘大戶股票快跟上 - 財經 他All in航運2個月慘賠150萬 老手警告：被這2種害死 - 財經 爭取代言不受限 麟洋擬雙雙放棄當土銀行員退為預備球員 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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