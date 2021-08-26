因美國中西部及南美地區天氣炎熱，市場擔心影響作物生長，加劇全球食用油供應緊縮問題，進而帶動馬來西亞棕櫚油早盤延續前一日漲勢，但因大馬8月1日至25日棕櫚油出口較上個月同期下降約13%而限制漲幅。

今日(8/26)馬來西亞衍生產品交易所(BMD) 11月棕櫚油期貨早盤上漲22馬幣，或約0.6%，至每噸4386馬幣（約1045.3美元），(商品行情網)