德國「田徑女神」施密特(Alica Schmidt)在本屆東京奧運並未上場，相當可惜，因為她這次是以替補選手身份參賽，若主力選手沒有受傷或出現其他意外，她原則上不會上場，所以在最後的男女混合4X400公尺接力、女子4X400公尺接力都未能看到她獻技。

而她一定有點失落，網友甚至大酸她是去東京「選美」的，後來完全沒上場或許又會有酸民批評，不過敬業的她並沒有因此受到動搖，仍紀錄了去東京奧運的許多精彩時刻，畢竟能否上場不是她能決定的，被封為「全球最性感運動員」的她也依舊高人氣。

但最近她卻透露了壞消息，親自在IG發文說出了心裡的話以及生涯走向，她說：「今年不是件容易的事，我的新冠肺炎感染和韌帶撕裂，但儘管如此，我知道我的能力，我渴望更多。只不過現在需要休息一下，期待著回來感覺新鮮，並準備再次刻苦訓練。」

而這則IG發文裡都是她刻苦訓練的影片，也能讓大家一睹她在田徑場上的風采，更讓大家知道擠進奧運國家隊是多麼困難的一件事，相信她比誰都渴望參加奧運並上場，而這份榮譽也是透過她自己努力換來的，確實值得受到外界的鼓勵。

在奧運前其實施密特就已有傷在身，不過她透過復健及訓練慢慢找回狀態，跑出個人生涯最好成績，因此入選了德國東奧接力隊的替補成員，遺憾的是她沒法上場，只能在東京空閒的待了兩周時間，但對她來說這肯定也是一次美好的體驗。

如今施密特因亮眼外型和身材越來越火紅，在IG已有250萬人追蹤，想轉當網紅或明星也非常有機會，她甚至接下了知名運動品牌《PUMA》的代言，為球鞋和運動裝備拍廣告，也讓更多人認識她。但她也不是太重視名利的人，曾經《Play Boy》就找她拍攝火辣照，但她以專注訓練為由拒絕。