繼日前茂加KAMO貨船船長確診身亡後，台中港再傳靠泊碼頭諾曼賈爾的離岸風電工作船菲律賓籍船員確診（案16098），由於該船8月14日已抵台中港，他在28日採檢才確診，消息傳出後引發台中港周遭民眾恐慌；台中市衛生局澄清，個案未曾下船，該船日前全船檢疫，全船41人採檢PCR才發現個案為陽性，其餘40人皆陰性。

諾曼賈爾的離岸風電工作船8月14日抵台中港，疾管署中區管制中心日前依規定上船對全船船員41人採檢，發現該名菲律賓籍水手PCR陽性CT值34.86，目前無症狀，在採檢結果出爐後，隨即由119送至醫院隔離治療中。

台中市衛生局解釋，經了解該名菲律賓籍水手，有心血管慢性病史，為初次入境來台，未曾打過疫苗，5月4日於由鹿特丹上船作業，期間皆於船上，未與外界接觸，其接觸者也就是同船其他船員，和他同步採檢PCR皆為陰性。

台中港務分公司接獲疾管署通報後，立即召開緊急防疫應變會議，並展開全面消毒作業，針對4號碼頭一帶及沿線到管制站加強環境消毒。