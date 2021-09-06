新北市長侯友宜6日到新北市議會舉行防疫紓困專案報告，提出6T1V防疫策略，新北市議員廖宜琨詢問， Delta病毒已經到家門口，今年疫情爆發已經證明去年兵推效果有限，新北市是否已經準備好面對變種病毒：侯友宜表示，兵推是原則，要針對疫情調整，市府為了迎戰新型病毒，將確保收治量能量，加開6家集中檢疫中心，並在一周內恢復1043間專責病房，全力面對。

侯友宜表示，6T＋1V就是「團隊合作」、「精準疫調」、「鎖定熱區」、「擴大篩檢」、「醫療照護」、「科技創新」與「群體免疫」。

廖宜琨說，侯市長去年雖然推動兵推，但事實證明計畫趕不上變化，包括篩檢亂流、集中檢疫亂流、疫苗預約亂流、施打亂流 、線上教學更是亂流。

新北市議員張志豪也說，侯市長的超前部署，事實證明是超亂部署，這次專案報告大家想看到的是一個願意反省的市長，市長應該跟所有確診者與家庭道歉。

侯友宜表示，兵推還是有用，兵推是原則，要隨時調整步驟，包括先前 PCR以前要三天，現在就不用。

廖宜琨質疑，新變種病毒來勢洶洶，比Alpha傳染力增加6成，市府準備的醫療量能有沒有比現在超6成，相關準備工作做好了，有信心應付Delta病毒嗎？

侯友宜表示，新北防疫步驟隨時做好調整，以前輕症送醫療體系，改送集中檢疫中心，降低重症收治量，未來有能力擴增1倍的集中檢疫中心， 並在1週內恢復1043間專責病房。