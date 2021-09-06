北市爆出有民眾隔離期滿返家後，才被通知是確診Delta病毒，台北市長柯文哲6日表示，如果基因定序是必須的工作，對決定醫療處置是很重要考慮的因素，中央必須思考系統重整問題，最好是中央有計畫，否則北市就要自謀生路自行建立。

曾有民眾解除隔離後返家，才被通知基因定序結果是感染Delta病毒，北市府緊急召回民眾並擴大匡列接觸者，柯文哲指出，如果基因定序是必須的工作，對決定醫療處置也是很重要考慮的因素，中央就要思考系統要重整了，必須是全台灣要很多地方可以做，要多久可以做出來。

柯文哲表示，面對問題是解決問題第一步，每天抱怨也沒有用，北市大規模PCR篩檢能力是萬華疫情爆發後建立起來，現在1天有必要做到1萬個沒問題，3個月前PCR每天做到不100個，基因定序是很重要考慮因素的話，中央就要出面看要怎麼做，技術門檻比較高，最好是中央有計畫，否則北市就要自謀生路自行建立。