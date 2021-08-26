近一個月來全球股市震盪，但生醫型基金表現相對穩健，據統計10檔金管會核備生技基金中，有2檔近一個月的報酬率達5~6%，分別為新光全球生技醫療基金經理以及富蘭克林華美全球醫療保健基金；報酬率在4~5%也有2檔，為野村全球生技醫療基金以及安聯全球生技趨勢基金。

新光全球生技醫療基金經理人李淑蓉表示，新冠疫情加速全球醫藥革命，倘若未來疫情流感化，抗疫商機除各類疫苗外，治療新冠確診者的主力藥物未來銷售前景亦十分樂觀。目前藥廠持續致力技術發展，包括mRNA技術平台、癌症免疫療法、抗體藥物、基因編輯藥物等，挹注相關個股未來營運動能及投資潛力，再加上大廠在手現金充沛，近期有機會加速併購動作，生技醫療基金短中長期題材源源不絕。

李淑蓉表示，今年六月以來那斯達克生技指數(NASDAQ Biotechnology Index，簡稱NBI)表現強勁，指數一度創新高，上漲原因除阿茲海默症、與基因編輯藥物有重大進展，還包括疫苗股納入標普指數、接獲大單、各國擴大疫苗適用年齡等利多不斷。而近期美國FDA又正式批准輝瑞BNT新冠疫苗，使其成為全球首支獲美國藥證的授權疫苗，預估未來將大幅提昇民眾主動接種意願、或地方政府、企業、學校等一波波強制施打令，皆可直接帶動疫苗另一波銷售動能。

展望生醫後市，李淑蓉分析，生技創新技術包括mRNA平台、阿茲海默症藥物、癌症免疫療法、抗體藥物、基因編輯藥物等，今年陸續帶動生技類股表現，具備明星級產品及下一代突破技術的中小型生技製藥股，投資前景備受期待，若透過基金投資團隊主動選股，更能深度挖掘這類潛力新星、掌握上漲契機。