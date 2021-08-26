新冠肺炎疫情對國內經濟有不少影響，政府也推出許多紓困、振興方案，今年已經有五倍券蓄勢待發，之後也會有其他特殊票券共民眾消費抵用，去年相當受到歡迎的動滋券依樣會有，研議開發讓民眾統一平台申請抽籤、領券，預計有200萬份面額500張的動滋券，比去年400萬少了一半。

行政院近期力推的五倍振興券，9月下旬就會開放民眾預約登記，除了大家熟悉的紙本，政府更鼓勵民眾申請使用新增的數位版，預計10月初開放領用，使用期限到明年4月30日止，也會比照去年除了三倍券外，推出藝fun券、農遊券、動滋券等振興方案。

體育署綜合規劃組組長劉姿君表示，行政院今年撥款10億元經費預算給教育部規劃今年動滋券，每張動滋券面額和去年一樣都是500元，共有200萬份，比去年400萬份少了一半，明天還會再和相關單位討論規劃，等到一切確定後會再正式公佈。

劉姿君補充，因為許多運動場館在新冠肺炎疫情期間無法開放，收入損失相當慘重，也鼓勵民眾使用動滋券購買運動之餘，能多多使用在場館這一塊，而使用店家方面，體育署這邊也有之前申請紓困方案的店家，按照業別匯入，撥款上也已經獲得華南銀行協助，一切都從寬從速。