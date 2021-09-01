營所稅暫繳開跑，申報期間自今日開始至9月30日止，為期1個月！財政部表示，今年因為本土疫情影響，部分營利事業衝擊甚大，所以今年仍有條件可免辦暫繳，惟預估影響金額不會超過848億元。

財政部表示，根據所得稅法的規範應辦理營所稅暫繳的營利事業應該按照上年度的營所稅應納稅額1／2為暫繳稅額。

如果是公司組織、合作社及醫療社團法人，會計帳冊簿據完備，使用藍色申報書或經會計師查核簽證，並如期辦理暫繳申報者，則可以依據當年度的前6個月營業收入總額，試算前半年營利事業所得額，按照營所稅稅率計算暫繳稅額。

財政部表示，為了減輕受疫情影響的營利事業繳稅壓力，已經宣布部分企業可以向在地國稅局提出申請免辦理今年度的營所稅暫繳。

條件為：一，經中央目的事業主管機關依據紓困條例所訂的辦法，提供紓困、補貼、補償；振興相關措施者。

二，因疫情期間導致收入驟減者。

三，去年度依規定申請免辦暫繳或者因疫情影響經國稅局核准言分期繳納營所稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅與特種貨物稅稅額，或經核准退還營業稅溢付稅額者，符合此項者無須再提出申請，可以直接免辦暫繳。

財政部官員表示，雖然今年的疫情比去年還嚴重，但是營所稅暫繳多是前一年度結算申報的應納稅額一半來申報繳納。去年申請免辦暫繳是依據2019年的所得來計算，2019年還未有疫情，企業也未受到疫情的衝擊。

但是今年是依據2020年的應納稅額來計算，已經疫情爆發，企業所得也已經受到影響，外加今年景氣復甦等相互考量之下，今年有條件免辦暫繳措施影響稅收數應不會超過去年的848億元。