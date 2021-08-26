全球晶片短缺席捲各大產業，除了最為嚴重的車廠外，電子消費產品也是重災區，許多廠商的交貨期大幅延宕，但分析師指出，當科技大廠面臨晶片荒的困境時，蘋果（Apple）所受到的影響卻要小的許多。

疫情爆發以來，帶動電子消費需求激增，然晶片製造商供給遠無法跟上需求，交貨期不斷延後，引發這場席捲全球的晶片短缺危機，不僅車廠被迫降低產能，甚至是直接關閉工廠，許多智慧手機產業也被波及，不僅出貨量持續放緩，部分業者也不得不減產或是推遲新機的發布。

《wccftech》報導，研調機構Wave7 Research援引消息人士指出，蘋果在這次的晶片短缺之中，幾近未受影響，但在其他手機製造商卻是不一樣的情景，根據美國手機市場月度報告中指出，三星和OnePlus受到高通供應緊繃影響非常大。

Wave7 Research分析師在報告指出，iPhone的整體出貨量在7月份並沒有出現下滑，且在9月的發表以前都不會有所改變，但該公司在2021年Q3的財報會議上透露，供應瓶頸將會對iPhone和iPad造成衝擊，但儘管如此，蘋果仍預期下半年將會有非常強勁的成長表現。

事實上，蘋果曾表示，供應瓶頸的影響恐將導致iPad和Mac產品的獲利下降高達30億至40億美元，且暗示晶片短缺在某種程度上影響到iPhone的產能。